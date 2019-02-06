الحكم بالسجن 5 أعوام بحق الأمين العام لحركة “نداء تونس” سليم الرياحي

قرّرت الدائرة المدنية المختصة، في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن لمدّة 5 أعوام بحق رجل الأعمال والأمين العام لحركة “نداء تونس“، سليم الرياحي، على خلفية إصدار شيكات دون رصيد.

وأكّد الطيب صادق، محامي رجل الأعمال والأمين العام لحزب “نداء تونس”، سليم الرياحي، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أنّ الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمًا اليوم الأربعاء، ضدّ موكله بسجنه لمدّة 5 أعوام مع النّفاذ العاجل.

وأبدى محامي سليم الرياحي استياءه من هذا الحكم الذي وصفه بأنّه “مثير للاستغراب”، مشيرًا إلى أنّه سيستأنف الحكم، ومؤكّدًا أن لديه ما يثبت خلاص الشيكات.

وكانت المحكمة التونسية قد أجّلت محاكمة الرياحي في قضية إصدار شيك دون رصيد، في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، بعد غيابه عن الجلسة.

وقررت المحكمة، تأخير النظر في قضايا الشيكات المحكوم فيها على سليم الرياحي إلى جلسة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد طلب محامي الرياحي التأخير لإتمام إجراءات خلاص الشيكات، موضوع القضايا المرفوعة ضده، والتي صدرت فيها أحكام غيابية بالسجن لمدة 25 عامًا.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في وقت سابق، 5 منشورات تفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي، على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تقضي بسجنه لمدة 25 عامًا في قضية الشيكات دون رصيد.

وسليم الرياحي، هو رجل أعمال وأمين عام حركة “نداء تونس”، ورئيس سابق للنادي الأفريقي التونسي.