الجيش الليبي يعلن سيطرته على حقل الشرارة النفطي‎

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن قواتها سيطرت بالكامل اليوم الأربعاء على كافة مرافق حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي للبلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجه قوة تابعة لحرس المنشآت النفطية في حكومة “الوفاق الوطني” الليبية إلى الحقل النفطي المتوقف عن العمل منذ أكثر من شهر.

وجاء تحرّك قوات الوفاق بالتزامن مع قرار رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتعيين مسؤول عسكري سابق في نظام القذافي، هو الفريق علي سليمان كنا، قائدًا عسكريًا للمنطقة الجنوبية.

وأشارت شعبة الاعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بأن سيطرت قوات الجيش على الحقل جاءت وسط ترحيب الأهالي والعاملين بالحقل.

وفي سياق متصل أعلنت قناة ” الحدث الليبية” المقربة من قيادة الجيش الليبي بأن قوات انتشرت مساء اليوم في كامل مدينة أوباري التي تعتبر من أهم وأكبر مدن الجنوب الليبي.