إيطاليا تحتجز سفينة مغربية بسبب أجور البحارة

تحتجز السلطات الإيطالية، منذ يوم أمس الإثنين، سفينة مغربية تحمل اسم “الريف”، بعد تقدم طاقمها بشكوى لدى القضاء الإيطالي؛ لعدم حصولهم على أجورهم منذ شهور، حسب قناة “تيلي نور” الإيطالية .

السفينة مملوكة للشركة المغربية “detroit world logistic maritime” التي يوجد مقرها بمدينة طنجة، وتوجد حاليًا تحت الحجز التحفظي بميناء جينوفا، حيث أرسلتها الشركة لتخضع للإصلاحات الضرورية.

وعلى متن السفينة البحارة السبعة، عالقين وبدون مؤونة ولا نقود، منذ توقفت الشركة عن إرسال مستحقاتهم.

ونقلت القناة تصريحًا لـ”ستيفانو ستاديرني”، محامي الملاحين المغاربة، مفاده أنهم يعيشون ظروفًا قاسية جدًا، ويقتاتون على مساعدات عمال الميناء وبعض المؤسسات الاجتماعية الإيطالية.

ووفق القناة، فإن مآل الحجز التحفظي قد يكون عرض المحجوز- وهو السفينة في هذه الحالة- للبيع، لتسديد الديون المترتبة في ذمة الشركة لعمالها أو لأيّ دائن آخر، ما لم تبادر إلى تسديد ما بذمتها.