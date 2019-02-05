السلطات المغربية تقتحم مقرات لجماعة العدل والإحسان “المحظورة”

اقتحمت السلطات المغربية مجموعة من المقرات التابعة لجماعة العدل والإحسان المحظورة، اليوم الثلاثاء، ومنعت أعضاءها من الولوج إليها بالقوة.

وأكد حسن بناجح، القيادي بجماعة العدل والإحسان في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن السلطات اقتحمت مجموعة من البيوت التي تتخذها الجماعة مقرًا لها، وتحديدًا بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وأغادير.

ولم تكشف السلطات الأسباب التي ساقت إلى اتخاذ هذا القرار، لكن الحركة المحظورة تعرضت لحملات مماثلة في السنوات الماضية.

وأشارت وسائل إعلام مغربية نقلًا عن مصادر في جماعة العدل والإحسان، إلى أن سبب الإغلاق جاء بسبب مخالفة أصحاب البيوت لقانون التعمير المعمول به في المغرب.

وعملت الجماعة -بحسب تقارير إعلامية- على تغيير معالم البيوت الخاصة بالسكن، وحولتها إلى أماكن لممارسة العبادة وإقامة الدروس الدينية.