ما حقيقة استثناء السبسي دعوة الشاهد لحضور مأدبة غداء مع ملك الأردن؟

أكد مصدربالرئاسة التونسية، استثناء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رئيسي الحكومة والنواب، من توجيه الدعوة لحضور مأدبة الغداء التي أقامها على شرف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبدالله، الأحد، خلال زيارتهما الأخيرة إلى تونس.

وقال المصدر، الذي رفض كشف هويته، في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن الدعوة اقتصرت على بعض الوزراء فقط، ولم تشمل رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة التونسية ، يوسف الشاهد أجرى بدوره محادثة ،مساء الأحد، مع الملك عبد الله الثاني .

يذكر أنّ مواقع تونسية محلية ، أكدت أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، قد وجّه الدعوة لمجموعة من الوزراء لحضور مأدبة غداء على شرف ملك الأردن ،إلا أنه استثنى رئيس الحكومة ، يوسف الشاهد ، الذي كان الغائب الأبرز على مأدبة الغداء وفق ما نقله موقع “تونيزي تيلغراف”.

و قال الموقع إنّها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها إقصاء الشاهد من قبل السبسي ، حيث سبق وأن تمّ إقصاؤه من مأدبة عشاء أقيمت على شرف رئيس السنغال الذي زار تونس، مؤخرا.

و يأتي ذلك وسط خلافات معلنة بين رئيسي الجمهورية والحكومة الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد، حول بعض الملفات التي تتعلّق خصوصًا بأزمة حركة “نداء تونس” والتحالف مع حركة “النهضة” الإسلامية.

واتّهمت حركة “نداء تونس”، في وقت سابق، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التمرد” عليها وعلى رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، ملوّحة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة تستثني حركة “النهضة” الإخوانية.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قام ، الأحد، بزيارة رسمية إلى تونس ، بحث خلالها مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية ومكافحة التطرف، واستعدادات تونس لاحتضان القمة العربية في الـ30 من مارس/ آذار المقبل.