تونس.. المرزوقي يواجه دعوى قضائية بتهمة “الإساءة والشتم”

يواجه الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، قضية لدى المحاكم التونسية بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والثلب والشتم”، وفق ما أكده المحامي التونسي، فتحي المولدي.

وأوضح فتحي المولدي محامي الإعلامي التونسي نزار بهلول، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “الدعوى القضائية رفعت ضد الرئيس السابق لتونس المنصف المرزوقي بتهمة (الثلب والشتم وإزعاج الغير) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نيابة عن نزار بهلول الرئيس المدير العام لموقع بيزنس نيوز، الإخباري التونسي”.

وأضاف المحامي أن “القضية جاءت على خلفية تدوينة كتبها المرزوقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في 23 كانون الثاني/ يناير 2019، ووصف فيها المدير العام للموقع نزار بهلول بالكاذب، وساخرًا من لقبه العائلي بطريقة منافية للأخلاق والقانون”.

في المقابل، اعتبرت الأمينة العام لحراك تونس الإرادة، درة إسماعيل، في تصريحها لـ”إرم نيوز”، أن “هذه القضية ليست سوى طريقة للظهور ولفرض وجوده، عبر مهاجمة رجال دولة تحظى بالاحترام”، على حد تعبيرها.

وشددت على أن “استهداف المرزوقي، هي أساليب تشويه استخدمت منذ النظام السابق”، مذكرة بـ”حملات تشويه سابقة طالت المرزوقي، في إشارة إلى اتهام مستشارة الرئاسة التونسية سعيدة قراش بإخفاء المرزوقي أرشيف الرئاسة وتقديمه لدول أجنبية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المرزوقي مثل هذه القضايا، فكثيرًا ما جرّته تصريحاته المثيرة للجدل وكتاباته عبر الشبكات الاجتماعية إلى المحاكم.

ففي عام 2014 رفع أكثر من 80 مواطنًا تونسيًا دعوى قضائية ضده بتهمة “الثلب وإزعاج الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، وذلك على خلفية تصريحات له وصف فيها التونسيين بـ”الجهلة”.

إضافة إلى ذلك، سبق وأن تقدم المحامي التونسي ياسين اليونسي، رئيس جمعية المحامين الشبان بقضية ضد المرزوقي بتهمة الثلب وهتك شرف إنسان.