غسان سلامة: تحديد موعد الانتخابات بليبيا مرهون بـ”تسوية تاريخية”

رهن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، يوم الأحد، تحديد مواعيد للاستحقاقات الانتخابية في البلاد، بالتوصل إلى ما وصفها بـ”تسوية تاريخية” للخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وقال سلامة، في تصريح لتلفزيون “هيئة الإذاعة البريطانية “، إنه “لن يحدد موعدًا قبل أن يشعر بتوصل الفرقاء الليبيين إلى الحد الأدنى من عناصر التسوية التاريخية”، مؤكدًا أن أمامه الكثير لعمله في هذا الاتجاه.

وأكد المبعوث الأممي أن “هناك خلافات بين إيطاليا وفرنسا تنعكس على الملف الليبي”، مناشدًا الجانبين بإبعاد الملف الليبي عن تلك الخلافات.

وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن تفاؤله بحل المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

وقال سلامة، في تصريحات منفصلة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرتها يوم الأحد، إنه “سيبدأ جولة جديدة من التفاوض بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف سد الفجوة القائمة”.

وأوضح سلامة أن “هناك نقاطًا عدة، بعضها قديم تم التوصل إلى حل لها بنجاح، لذا أنا متفائل”، مشيرًا إلى أنه “سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ثم المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح”.

وردًا على اتهامه بالتصرف في ليبيا مثل رئيس دولة وليس مبعوثًا أمميًا، قال: “هذا الهجوم جيد، وأتمنى أن يتفق الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام”.

وأضاف بقوله: “حقيقة الأمر أن كل طرف ليبي يفرح عندما تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جانبه، ويريد منها أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه لها اتهامات بالتدخل في الشؤون الليبية، بعثة الأمم المتحدة تعمل بصورة تشبه الجواهرجي، وهذا يتمثل في حيادها واحترامها تمامًا للتفويض الذي حصلت عليه للعمل في ليبيا”.

وكان سلامة قد التقى، السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الليبية، كما التقى أمين عام الجامعة العربية.