ملك الأردن يصل تونس في زيارة رسمية

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، إلى مطار قرطاج الدولي بتونس، في زيارة ترافقه فيها عقيلته الملكة رانيا العبدالله.

وقال بيان للرئاسة التونسية، السبت، إن “ملك الأردن يقوم بزيارة إلى تونس (لم يحدد مدتها) برفقة عقيلته جلالة الملكة رانيا العبدالله، بدعوة من الرئيس الباجي قايد السبسي”.

وأضاف البيان، أن الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والأردن، تندرج في إطار “الرغبة المشتركة للبلدين لتوطيد أواصر الأخوة العريقة، وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وسبل بذل المزيد لإثرائها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.