“النهضة” التونسية تدين تسريب مراسلات للبنك المركزي تتعلق بها ‎

أدانت حركة النهضة في تونس، اليوم الأحد، بشدّة تسريب مراسلات متعلقة بها، موجهة من دائرة المحاسبات إلى البنك المركزي، واعتبرت ذلك تضليلًا للرأي العام.

والأسبوع الماضي، نشرت مواقع تونسية، أن دائرة المحاسبات (هيئة رقابية حكومية) طلبت بمقتضى مراسلة وردت من البنك المركزي، في الـ 24 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تزويدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك البلاد، باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص.

واعتبرت النهضة في بيان لها، أن تسريب المراسلات الخاصة بها دون غيرها، والمتعلقة بأحزاب أخرى يمثل “توظيفًا له تداعيات سلبية وخطيرة ” و “تسميمًا للحياة السياسية ” و”فتحًا عريضًا لباب التأويلات”.

وقال بيان النهضة، إن التسريب كان “من أجل تضليل الرأي العام وتشويه حركة النهضة، وكما اعتاد التونسيون فقد تلقف الخبر أعداء الخيار الديمقراطي في محاولة جديدة لتشويه “النهضة” والعمل الحزبي عمومًا”.

وعبّرت الحركة عن “تثمينها للبيان الذي أصدرته دائرة المحاسبات إثر ذلك”.

وفي بيان لها، الجمعة الماضي، أكدت دائرة المحاسبات أن ” تلك المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء”.