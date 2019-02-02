التحالف الرئاسي في الجزائر يرشح بوتفليقة‎

أعلن التحالف الرئاسي في الجزائر أنه قرر تسمية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مرشحًا له للرئاسيات المقررة مطالع أبريل /نيسان القادم، في خطوة تستبق الإعلان الرسمي لترشح الرئيس والمتوقع خلال أيام.

وجاء الإعلان إثر اجتماع لزعماء الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف وهم؛ معاذ بوشارب، و عمارغول، وأحمد أويحي، و عمارة بن يونس بمقر حزب جبهة التحرير الوطني.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف ترشيح بوتفليقة للرئاسيات، إذ اكتفى قادته في السابق بدعوته إلى الترشح.

وينتظر أن يعلن الرئيس ترشحه رسميًا في الأيام القادمة عبر رسالة إلى الجزائريين تتضمن برنامجه الانتخابي.

وإذا تقدم الرئيس للاستحقاق المقبل فستكون خامس مرة يترشح فيها لمنصب رئيس الجمهورية الذي تولاه عام 1999 وجدد له بعد ذلك ثلاث مرات.

ويواجه ترشح الرئيس لمأمورية خامسة اعتراضات شديدة من قوى المعارضة نظر للوضع الصحي للرجل الذي بات، منذ سنوات، مقعدًا ويلقى صعوبة بالغة في الحديث.