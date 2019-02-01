أمير بلجيكي يطالب بأموال ليبية مجمدة

لأول مرة في تاريخ بلجيكا، أرسل أمير من العائلة المالكة رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء تشارلز ميشيل، مطالبًا إياه بتنفيذ قرار قضائي حصل عليه يتيح له تحصيل ملايين اليورو من الأموال الليبية المجمدة.

وقالت الصحافة البلجيكية، إن رئيس الوزراء ردّ على الأمير برينلي شقيق الأمير فيليب لوران، الذي يدعي أنه تكبد خسائر كبيرة في العام 2008، حين عمل مع الحكومة الليبية بعقود تبلغ 50 مليون يورو.

وقال رئيس الوزراء تشارلز ميشيل في معرض رده على رسالة الأمير لوران إن “القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، وإن المحاكم هي التي تطبقه”.

ويحاول الأمير، منذ سنوات أن ينفذ حكمًا صدر لصالحه من قبل محكمة الاستئناف ببروكسل في العام 2014 في القضية التي رفعها ضد الدولة الليبية.

ويود الأمير لوران أن يحصل على الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا بسبب العقوبات الدولية، لكن الدولة البلجيكية ترفض الامتثال لطلبه.