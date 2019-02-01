الجزائر.. “ائتلاف بوتفليقة” يهاجم الجنرال غديري عقب عرض برنامجه الانتخابي

شن قادة الائتلاف الرئاسي الحاكم في الجزائر، هجومًا حادًا على الجنرال علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

جاء ذلك عقب عرض غديري برنامجه الانتخابي، والذي عرض فيه ممتلكاته على الجزائريين “لدرء اتهامات بالثراء الفاحش وشبهات التسيير داخل المؤسسة العسكرية”.

وبين أنه “لا يملك سوى شقة عائلية بالجزائر العاصمة، ومسكن آخر غير مكتمل الإنجاز، و3 مركبات له ولأسرته”.

وقال غديري -الذي تقدمه بعض الأوساط على أنه مرشح مدعو من الجنرالات وأبرزهم قائد الاستخبارات العسكرية المقال الفريق محمد مدين- إنه “مرشح القطيعة مع النزعة التسلطية ومع نظام الريع والمحاباة الذي ترعاه جماعات المصالح والأليغارشيات، وإقامة جمهورية ثانية حقيقة ديمقراطية وعصرية”.

وردًا على ذلك، انتقد رئيس الوزراء أحمد أويحيى في لقاء مع كوادر حزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”، ما جاء في برنامج غديري خصوصًا حديثه عن “التغيير والقطيعة والعهد الجديد”.

وقال أويحيى إن “الجزائريين يرفضون العودة إلى الماضي والدخول في مغامرات غير محمودة العواقب”.

من جانبه، قال وزير السياحة الجزائري السابق وقائد حزب “تجمع أمل الجزائر“، عمار غول، إن غديري “يحلم، لأن الجزائريين لن يغامروا بالدخول في عهد لا يعرفون عنه شيئًا”.

وأكد غول أن بوتفليقة هو “رجل الإجماع الوطني بلا منازع”، على حد تعبيره.