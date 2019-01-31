رفع تجميد أموال صهر بن علي يحرج الشاهد ويربك المشهد التونسي

أثار رفع تجميد أموال مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، زوبعة في المشهد السياسي التونسي، وسط دعوات لمساءلة برلمانية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ورفعت منظمة حقوقية دعوة قضائية لمحاكمة الشاهد بتهمة “الفساد وتفريطه في حقّ التونسيين”، فيما اتهمه سياسيون بالتدخّل لرفع التجميد عن أموال المبروك، معتبرين أن المبروك سيكون أكبر المموّلين لحزب الشاهد الجديد، “تحيا تونس” الذي تأسس يوم الأحد الماضي.

ودعا النائب في البرلمان التونسي، فيصل التبيني، إلى استدعاء الشاهد للبرلمان للاستماع إليه في قضية رفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أشرف بن عبد الله، إنّ الشاهد تدخل بشكل مباشر لرفع تجميد أموال صهر بن علي، مروان المبروك ، معتبرًا أنّ جهات فرنسية ومنها السفير الفرنسي في تونس قد لمّح إلى تدخل الحكومة في هذا الملف لتمويل الحزب الجديد “.

واعتبر بن عبد الله، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أنّ عددًا كبيرًا من مكوّنات المشهد السياسي قد عبّرت عن غضبها من خطوة رئيس الحكومة التي وصفها بـ”الفضيحة”، من أجل كسب ود رجال الأعمال والتقرّب من أنصار نظام بن علي بحثًا عن الدعم المادي والسياسي.

فساد

من جانبها، قالت منظمة “أنا يقظ” التونسية، اليوم الخميس، إنها قدّمت قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، بتهمة الفساد وتفريطه في حق التونسيين، وذلك فيما يتعلّق بملف رجل الأعمال مروان المبروك ورفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن أمواله.

وعبّر المنسق العام للمنظمة أشرف العوادي، عن تفاجئه بتصريحات القيادية في حزب “تحيا تونس” صابرين القوبنطيني، والتي قالت فيها، إنّ الشاهد لا علاقة له برفع التجميد عن صهر بن علي.

واعتبر العوّادي أنّ القوبنطيني ليست مطّلعة بالقدر الكافي على الملف؛ خاصّة وأنّه ليس لديها أي صفة رسمية في الحكومة التونسية.

وكانت المنظمة كشفت في منتصف كانون الأول/ديسمبر عن “رسالة سرية” توجهت بها الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، وطالب فيها بـ”حذف اسم مروان المبروك من قائمة الـ48 شخصًا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، وقد تم اتخاذ قرار مراسلة الاتحاد الأوروبي بسرية وبصفة مريبة في خرق واضح للقانون”.

ومروان المبروك هو الزّوج السابق لسيرين بن علي، إحدى بنات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من زواجه الأوّل.

ولا يزال المبروك مقيمًا في تونس، حيث يشارك بإدارة مجموعة مبروك، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز الأسواق الغذائية الكبرى بالبلاد، بالإضافة إلى استحواذها على “بنك تونس العربي الدولي”.

وكان الاتّحاد الأوروبي قد جدد عقوباته لمدّة عام على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقرَّبين منه، ملاحقين بقضايا فساد، لكنه سحب اسم صهره السابق مروان مبروك من قائمة المعاقبين.