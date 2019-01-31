مصرع بحار تونسي بطلق ناري من البحرية الجزائرية

لقي بحار تونسي، اليوم الخميس، مصرعه قبالة السواحل الجزائرية؛ عقب إطلاق نار عليه من قبل قوات خفر السواحل بمحطة القتلة البحرية.

وقال مسؤول أمني تونسي، في تصريحات إذاعية، إن قارب صيد على متنه 3 بحارة، توغل في المياه الإقليمية الجزائرية، قادمًا من ساحل “طبرقة” التونسي.

وشدد الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن القارب رفض الامتثال لأوامر البحرية الجزائرية بالتوقف؛ ولذلك جرى إطلاق النار عليه.

وفي خضم ذلك، توفي بحار يبلغ من العمر 33 عامًا، بينما جرى فتح تحقيق معمق في القضية، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية بين البلدين.