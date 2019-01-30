في انتظار انتخاب رئيسها.. برلمان تونس ينتخب 3 أعضاء بهيئة الانتخابات

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء بالأغلبية، على انتخاب 3 أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تعطّل عملية انتخابهم لأكثر من عام، بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشحين، فيما ينتظر انتخاب رئيس الهيئة لاحقًا.

وأعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، خلال جلسة عامة، عن نتائج التصويت، حيث حصل كلّ من بلقاسم العياشي، وسفيان العبيدي، على 152 صوتًا، فيما حصدت حسناء بن سليمان، 155 صوتًا.

ولانتخاب عضو بهيئة الانتخابات، يتعين حصوله على أغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان أي 145 صوتًا من أصل 217.

وقال الناصر، “إن 190 نائبًا، صوتوا لاختيار أعضاء الهيئة”.

وأشار إلى أنه تم إلغاء 19 ورقة تصويت، بينما صوّت 15 نائبًا بأوراق بيضاء، بينها 9 “ظروف فارغة”.

وعقب الإعلان عن نتائج التصويت لأعضاء الهيئة الثلاثة، أعلن رئيس البرلمان “فتح باب الترشح لمنصب رئيس للهيئة”.

ومن المنتظر أن يجري، في وقت لاحق الأربعاء، انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، وذلك خلال الجلسة العامة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أجرت هيئة الانتخابات عملية قرعة في إطار تجديد ثلث أعضائها (يتم كل عامين)، أعلنت إثرها مغادرة 3 أعضاء، وهم رياض بوحوشي، وأنور بن حسن، ونجلاء براهم، ليحال الملف، منذ ذلك الحين، إلى البرلمان لانتخاب أعضاء جدد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري، استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية، ودعا البرلمان إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة.

غير أنه ومنذ الشهر نفسه، يخفق البرلمان في تجميع التوافقات، وتقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية من أجل انتخاب رئيس جديد للهيئة وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

وتتكون الهيئة من 9 أعضاء، وتتمثل مهامها في الإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في البلاد.