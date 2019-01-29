الناطق باسم الحكومة الموريتانية يؤكّد ترشيح وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية

أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، دعم رئيس البلاد، محمد ولد عبدالعزيز، ترشيح وزير الدفاع الحالي، محمد ولد الغزواني، للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أشهر.

وقال ولد محم، وهو أيضًا رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، في تغريدة عبر “تويتر”، إن اختيار وزير الدفاع محمد ولد الغزواني “يعد أفضل خيار لاستمرار المشروع الوطني الرائد”.

وأضاف: “اختيار الوزير محمد ولد الغزواني ليكون مرشحنا كنظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة في موريتانيا، يشكل أفضل خيار، لاستمرارية هذا المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية الذي أسسه وقاده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز”.

ومساء يوم الإثنين، أكد مصدر بالأغلبية الحاكمة، أن الرئيس الموريتاني أبلغ عددًا من السياسيين دعمه ترشيح وزير الدفاع الحالي للانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر إن “الرئيس ولد عبد العزيز استقبل عددًا من السياسيين الموريتانيين في القصر الرئاسي بنواكشوط، وأبلغهم دعمه ترشيح وزير الدفاع ولد الغزواني”.

ويترقب الشارع الموريتاني منذ أشهر إعلان المرشح المقرر أن يدعمه الرئيس ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية باعتبار أنه سيكون المرشح الأوفر حظًا بالفوز.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الموريتاني عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز منتصف العام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء فترة الرئيس الحالي، التي تنتهي قبل يوليو/تموز المقبل.

كان الناطق باسم الحكومة الموريانية أكد في تصريحات سابقة أن الانتخابات الرئاسية ستجري في وقتها القانوني.