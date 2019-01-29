الجيش الليبي يستعيد قاعدة عسكرية استراتيجية قرب حدود تشاد و النيجر

بسط الجيش الوطني الليبي، سيطرته على قاعدة “الويغ” الاستراتيجية الواقعة في منطقة القطرون أقصى جنوب ليبيا قرب الحدود مع تشاد والنيجر، بحسب ما أعلنته كتيبة “سُبل السلام”.

وأفادت الكتيبة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قاعدة “الويغ”، كانت تعتبر نقطة تمركز للعصابات التشادية طيلة السنوات الماضية، بعد أن خرجت عن سيطرة الدولة منذ العام 2012، حيث أصبح الجنوب الليبي، منذ ذلك الوقت مستباحًا من قبل التنظيمات المتطرفة والعصابات الإجرامية، بحسب البيان.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق عن استعادة 9 مواقع عسكرية جنوب البلاد، بعد هجمات جديدة استهدفت أوكار الجماعات المسلّحة، ضمن ما أطلق عليها “عمليات تحرير الجنوب الليبي”.

وقالت شعبة الإعلام الإلكتروني للقيادة العامة للجيش إنه ” تمّت السيطرة على مواقع عسكرية مهمة، وهي معسكر الحراري ومطار سبها الدولي والثانوية الجوية وقلعة سبها ومقر كتيبة فارس سابقًا، ومعسكر الدعوكي والإمداد العسكري وكلية الزراعة، وقاعة الشعب”.

وأفادت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، بأنه “جرى تسليم هذه المواقع بالكامل إلى قوات الجيش الوطني الليبي، طواعية، بالتعاون مع أعيان مدينة سبها”.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن عن عملية عسكرية واسعة ضدّ تنظيم “داعش” في الجنوب الليبي.

وكان مصدر عسكري ليبي أكد لـ “إرم نيوز” أن المشير خليفة حفتر أطلق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش في الجنوب الليبي.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، إن “العملية العسكرية تهدف لحماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من المتطرفين، سواء من تنظيم “داعش” أو من تنظيم القاعدة، والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية”.