بالفيديو.. البرلمان المغربي يرفع جلسته لمدة ” 10 سنوات ” لأداء الصلاة

أثارت زلة لسان للنائبة في البرلمان المغربي أمينة ماء العينين موجة من الضحك وذلك خلال ترؤسها لإحدى الجلسات مساء الاثنين.

حيث قررت ماء العينين رفع الجلسة بناء على المادة 148 من النظام الداخلي مدة عشر دقائق لأداء الصلاة، إلا أن النائبة عن حزب العدالة والتنمية نادت برفع الجلسة مدة عشر سنوات، قبل أن تتدارك خطأها وسط مطالبة ساخرة من برلمانيين بإبقائها على هذا القرار.

وتداول ناشطون مغاربة المقطع على نحو واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة، كان منها ما أثنى على قرار رفع الجلسة لهذه المدة الزمنية، في إشارة لانتقاد عمل البرلمان.

وقال زهير راجي، “كون

بينما قال عبدالغني مفتاح “عشر سنوات من الصيام ولن تجدي نفعًا معكم لما قدمتم للشعب من أوهام وخدع”.

ولم تخل تعليقات البعض من الربط بين خطأ ماء العينين والجدل الذي أثارته خلال زيارتها إلى باريس، حيث تساءل صلاح ماجد إن كانت تحافظ على صلاتها في باريس، أم إنها تفعل ذلك فقط هنا.

يذكر أن البرلمانية المغربية ماء العينين، قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد انتشار صور لها في باريس وهي غير محجبة، حيث تصدرت

عناوين مثيرة تداولتها صحف عربية و دولية، ترصد ما أسمته “ازداوجية” البرلمانية المحسوبة على التيار الإسلامي، واصفة ارتدائها الحجاب في البرلمان بـ”الحجاب السياسي”.