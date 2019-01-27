الجيش الليبي يعلن مقتل “إرهابي خطير” في سبها

أعلنت غرفة عمليات الكرامة الرئيسية التابعة للجيش الوطني الليبي، الأحد، مقتل “إرهابي خطير” في مدينة سبها.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري على صفحته بموقع فيسبوك، إن الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة المتطرف عادل أحمد العبدلي المكنى “أبو الزبير الليبي ” قتل أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة بمدينة سبها.

وأشار إلى أن أبو الزبير من العناصر الإرهابية الخطيرة جدا وسبق وأن انضم للتنظيم في سوريا وتم ترحيله إلى ليبيا سنة2004، وسجن في سجن أبو سليم ، وبعد 2011 أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا.

وأشار إلى أن علاقة الإرهابي أبو الزبير تمتد إلى جبهة النصرة بسوريا ، ويرتبط بالإرهابي عبدالمنعم الحسناوي أبو طلحة الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الجيش الليبي أطلق في 15 من الشهر الجاري العملية العسكرية لتحرير الجنوب الغربي من الإرهابيين من تنظيمي داعش والقاعدة والعصابات الإجرامية.