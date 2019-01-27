مسؤول جزائري من طهران: نتطلع لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، عبدالحميد سي عفيف، الأحد، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران التي تعاني من عقوبات أمريكية شديدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن عبدالحميد سي عفيف، الذي وصل العاصمة طهران أمس السبت، عقب اجتماعه مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “حشمت الله فلاحت بشة”، أن”الجزائر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، لاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد”.

وشدَّد “سي عفيف” على أن “الجزائر تتطلع لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران، كما تتطلع إلى التعاون في المجالات الأخرى التي يتمتع فيها الجانبان بقدرات عالية”، مؤكدًا أن “العلاقات البرلمانية قوية وودية بين الجزائر، وإيران”.

كما استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأحد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “فارس نيوز”.

وقال ظريف خلال اللقاء، إن “العلاقات الودية والأخوية بين إيران والجزائر تقوم على صداقات طويلة الأمد، وتعاون قلبي بين البلدين، والحكومة الإيرانية، والشعب الإيراني، يحترمان الثورة والشعب الجزائري”.

وأشار ظريف إلى أن “التبادلات، والتعاون السياسي، بين البلدين على مستوى جيد”، معربًا عن “أمله بتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية كنتيجة للجهود التي يبذلها الجانبان”.

وأضاف أن “الجزائر مع وجود مجموعة من السياسات المبدئية والمنطقية، لديها مواقف جيدة بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك برنامج إيران النووي، ومكافحة التطرف”، مؤكدًا “استعداد إيران لتوسيع التعاون، والعلاقات المتبادلة في مختلف المجالات”.

كما أعرب المسؤول الجزائري عن استعداد بلاده للتعاون المكثف مع إيران، وقال:”إن الجزائر تعتقد أنّ علاقاتها مع إيران لها أهمية كبيرة”.

وأضاف أنّ “بلاده لديها سياسة مستقلة، وتتجنّب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تتأثر بتشجيع الإعلان عن طرف ثالث في مجال العلاقات مع إيران، وتميل إلى توسيع هذه العلاقات على نطاق أوسع”.