رئيس مجلس الدولة الليبي يعلن استقالته من “الإخوان المسلمين” ‎

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، اليوم السبت، استقالته من جماعة “الإخوان المسلمين”، داعيًا إلى العمل بعيدًا عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

وقال المشري، في تسجيل مصور بثته قناة “ليبيا بانوراما”، “أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك انطلاقًا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة”.

ودعا المشري، وفق التسجيل، “أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدًا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع”.

ومنذ الستينات نشأت جماعة “الإخوان المسلمين” في ليبيا، لكنها كانت محظورة حتى سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي.

وأسّست الجماعة حزب “العدالة والبناء”، عقب سقوط الأخير، كذراع سياسية لها.