“حمس” تعلن ترشيح عبدالرزاق مقري لسباق الرئاسة الجزائرية

أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، ترشيح رئيسها عبدالرزاق مقري رسميًا لسباق الرئاسة المقرر في 18 نيسان/أبريل المقبل.

وقال بيان للحزب، اليوم السبت، إن “مجلس شورى الحركة (أعلى هيئة تفصل في القرارات المهمة) قرر ليلة الجمعة-السبت وبالإجماع المشاركة في الانتخابات الرئاسية برئيسها مقري”.

وخلال الأيام الماضية، تداولت معلومات حول رغبة “أبو جرة سلطاني” الرئيس السابق للحركة (2003/2013) دخول السباق باسم الحزب، لكن سلطاني أعلن أمس الجمعة في بيان أنه “قرر سحب ترشحه بعد استشارات قام بها”.

ويعد مقري ثاني شخصية إسلامية تعلن دخول السباق رسميًا بعد الوزير الأسبق عبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب أسسه قبل سنوات قليلة قياديون منشقون عن حركة مجتمع السلم.

والسبت الماضي، انطلق سباق الرئاسة، ووصل عدد إعلانات الترشح إلى 94، أغلبها لمستقلين مغمورين، لكن مراقبين في البلاد يعتبرون موقف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة منعرجًا في الاقتراع.

ولم يعلن بوتفليقة (81 عامًا)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يرُد على دعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائي.

وكما جرت العادة سابقًا، يفصح بوتفليقة عن موقفه في آخر لحظة من المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح علمًا أن 3 آذار/مارس المقبل، سيكون آخر مهلة للتقدم للسباق الرئاسي.