لافروف: روسيا مستعدة لبحث إلغاء التأشيرات مع الجزائر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده للتباحث مع الجزائر بشأن إلغاء تأشيرات دخول الجزائريين ممن يحملون “الجوازات العادية” إلى روسيا.

وجاءت تصريحات لافروف في ختام زيارته إلى الجزائر، والتي بحث فيها “سبل وآليات ترقية العلاقات الثنائية”.

وقال لافروف إنه “على استعداد تام لبحث هذه المسألة مع أصدقائنا الجزائريين”، مضيفًا: “نحن مع توفير الشروط الملائمة لمواطنينا، ولمواطني البلدان الشريكة”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت الجزائر وموسكو على اتفاقية بشأن “إلغاء التأشيرة لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية والمصالح من أجل تسهيل تبادل الوفود بين البلدين”

وأشار الوزير الروسي إلى أن البلدين “يسعيان إلى عقد قمة مشتركة بينهما بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية في الجزائر”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، إن زيارة نظيره الروسي تؤكد “استمرار الحوار السياسي المنتظم والتشاور القائم بين البلدين منذ التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وفيدرالية روسيا عام 2001”.