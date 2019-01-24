تونس تدعو العرب لحسم موقفهم من عودة سوريا إلى “الجامعة العربية”

دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، نظراءه العرب إلى اتخاذ موقف علني وصريح، تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وشدد الجهيناوي على أن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، القمة العربية القادمة بتونس، “لم يتقرر بعد”، مشيرًا إلى أن موقف بلاده لا يمكنه تجاوز الجامعة العربية التي جمدت عضوية دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وشدد الوزير على ضرورة “أن يجتمع وزراء خارجية دول الجامعة العربية؛ لاتخاذ قرار بخصوص سوريا”، موضحًا رغبة بلاده في “لم الشمل العربي، الذي لن يكتمل إلا بعودة هذه الدولة الشقيقة إلى أحضان جامعة الدول العربية”.

وكشف رئيس الدبلوماسية التونسية، أن وزراء الخارجية العرب “في طور التشاور بشأن الملف السوري، وسيتخذون قرارًا ملائمًا يهم سوريا وشعبها والجامعة العربية برُمّتها”، مؤكدًا “حرص تونس على التعجيل بحل سلمي وشامل يُنهي الأزمة السورية ويجمع أطياف السوريين على طاولة حوار وطني للتوافق بشأن مصير بلدهم ومستقبله”.

بدوره، قال صلاح الدين الجمالي، عضو الجامعة العربية، في مقابلة سابقة مع “إرم نيوز”، إن “الجامعة العربية تجري مشاورات، بشأن عودة الدولة السورية إلى مقعدها بالجامعة العربية، وإمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد بالقمة التي ستحتضنها تونس”.

وترى تونس أن الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية دمشق من جامعة الدول العربية زالت، وتسعى إلى استغلال استضافتها القمة الـ30 للقادة العرب، لدعوة سوريا لحضور القمة.