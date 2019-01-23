المغرب يفكك خلية “إرهابية” خططت لاستهداف مواقع حيوية

تمكنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية تضم 13 عنصرًا متطرفًا، أعدوا مخططًا يستهدف “مواقع حساسة وحيوية” في عدد من المدن المغربية، وينشطون بين مدن من “قلعة السراغنة، وسلا، والدار البيضاء، والمحمدية”.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، “أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من تفكيك هذه الخلية الإرهابية”، مبينًا أن من بين عناصر هذه الخلية، توجد مجموعة من المعتقلين السابقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة الخليفة المزعوم لـ”داعش” وكذا رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال.

وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية أكدت أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام، تماشيًا مع أجندته التخريبية.

وأشار بيان الداخلية إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار التحقيقات الجارية معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.