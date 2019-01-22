بالفيديو.. تونسيون يُمجدون حكم بن علي بعد 8 أعوام من الثورة

طالب مواطنون تونسيون، يوم الثلاثاء، بعودة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في حلقة مثيرة من المشهد العام في البلاد، بعدما سيطرت مظاهر القلق والاحتقان الشعبي وتراجع أدوار السياسيين.

وانتقد غاضبون من أهالي “سوسة”، استمرار التناحر السياسي بين قوى المعارضة والموالاة، مقابل تدهور القدرة الشرائية وتزايد أعداد البطالين وتضاؤل فرص الشغل، إضافة إلى انتشار أعمال السطو والسرقة والإجرام.

وهاجم الممتعضون من الوضع القائم، سياسات حزب “نداء تونس” وحركة “النهضة”، وكذا طريقة تعاطي الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، مقابل إشادتهم بعهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وينحدر بن علي من ولاية سوسة بالساحل التونسي، وبعد سنوات من الإطاحة بنظامه في 14 يناير 2011، لا يشعر أهالي المنطقة بأن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تحسنت، وقد أنهكهم الفقر والتهميش.

ونجحت الثورة التونسية، قبل 8 أعوام في تحقيق مكاسب سياسية وحقوقية، إذ نظمت البلاد 4 انتخابات تشريعية ورئاسية تعددية وأخرى بلدية لإرساء الحكم المحلي، لكن الصراعات الحزبية أضحت سيدة الموقف.

وفشل النجاح السياسي في تحقيق وثبة تنموية، خصوصًا أن الاضطراب السياسي أثر على إصلاحات هيكلية كانت منتظرة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وتكشف تقارير ودراسات أن حجم اليأس والإحباط وسط الشباب ومختلف فئات المجتمع التونسي، في تصاعد ومن شأن ذلك أن يحدث انفجارًا اجتماعيًا، وسط تحذيرات من إمكانية قيام ثورة ثانية في هذا البلد العربي الصغير.