وسط غموض بشأن ترشح بوتفليقة.. 32 طلب ترشح للرئاسة الجزائرية

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الإثنين، تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، بعد 3 أيام من فتح باب الترشح، وسط ترقب لمصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق بيان للوزارة، فإن 9 من طلبات الترشح كانت لرؤساء أحزاب سياسية و23 لمرشحين مستقلين، ونشرت قائمة الشخصيات والأحزاب التي قدمت طلبات ترشح لسحب استمارة التوكيلات.

وأوضحت أن الأحزاب المتقدمة هي “جبهة المستقبل” التي يقودها مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد، و”النصر الوطني”، و”طلائع الحريات” الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، و”التجمع الجزائري”، و”حركة الانفتاح”.

هذا وقدمت الأحزاب “عهد 54″، و”جبهة العدالة والديمقراطية”، و”حركة الديمقراطية الاشتراكية”، و”الحركة الوطنية للأمل” طلبات ترشح.

وينهي بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة.

وبالنسبة للمرشحين المستقلين بدا، وفق القائمة التي نشرتها الوزارة، أن أغلبهم شخصيات مغمورة باستثناء الجنرال المتقاعد علي غديري (64 سنة)، والناشط السياسي المقيم في فرنسا رشيد نكاز (47 عامًا) والبرلماني السابق رابح ميسوم.

والسبت الماضي، أعلنت الداخلية الجزائرية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، بوضع استمارات جمع التوكيلات تحت تصرف المرشحين، وهي العملية التي تستمر 45 يومًا.

وكما جرت العادة في الانتخابات السابقة، غالبًا ما تخفق الشخصيات التي لا تتمتع بشعبية في البلاد، في جمع 60 ألف توكيل للمواطنين، التي يشترطها القانون لدخول السباق رسميًا.