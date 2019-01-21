بعد قطيعة استمرت أشهرًا.. السبسي يعرض على “الشاهد” العودة إلى “نداء تونس”

أكدت مصادر قيادية في حركة “نداء تونس”، أنّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اقترح على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى استقباله اليوم، العودة إلى الحركة بعد أشهر من القطيعة بين الحكومة والحركة.

و استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الإثنين رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقاء ثنائي يُعدّ الأوّل منذ أكثر من شهرين، و ذلك مباشرة بعد لقائه عددًا من قيادات حزب حركة “نداء تونس”.

وكان رئيس الجمهورية قد التقى صباح اليوم وفدًا من “نداء تونس” يضمّ كلًّا من نجله حافظ قائد السبسي، ورئيس لجنة الإعداد لمؤتمر حركة “نداء تونس” رضا شرف الدين والعضو بالحركة، بوجمعة الرميلي وعبد الرؤوف الخماسي ورئيس كتلة الحركة، سفيان طوبال والنائبة أنس الحطّاب.

وجاء لقاء السبسي بالشاهد وقادة الحزب في خضمّ إعداد “نداء تونس” للمؤتمر الانتخابي الأوّل المرتقب ووسط خلافات عصفت به بسبب صلاحيات اللجنة المكلفة بالإعداد للمؤتمر، وفي ظلّ تواصل اجتماعات مجموعة يوسف الشاهد، المتوقّع أن تنتهي يوم 27 كانون الثاني/يناير الجاري، باجتماع شعبي في محافظة “المنستير” التونسية والإعلان عن تأسيس حزب جديد.

تطوّرات إيجابية

و أفادت مصادر قيادية في حركة “نداء تونس”، رفضت كشف هويتها، في تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أنّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد قرّر إجراء اتّصالات ومشاورات مع الشخصيات القيادية التي استقالت من الحركة، و على رأسها يوسف الشاهد، بقصد إعادتها إلى هياكل الحركة.

و رجّحت المصادر حصول ما وصفتها بـ”التطوّرات الإيجابية” خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يتعلّق بحلّ أزمة “نداء تونس”، مشيرة إلى مشاورات وجلسات مرتقبة بين بعض النّواب و يوسف الشّاهد، لمحاولة تقريب وجهات النّظر، وإنقاذ “نداء تونس” من أزمته الخانقة، ووقف “عاصفة الاستقالات” التي ضربت الحركة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

العودة ورفع التجميد

و دعا القيادي في حركة “نداء تونس” ناجي جلول، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى العودة للنداء والمشاركة في المؤتمر الانتخابي للحركة.

وأضاف ناجي جلول، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أنّ حركة “نداء تونس” قرّرت رفع التجميد عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتوجيه الدعوة اليه لحضور المؤتمر المرتقب.

من جانبه، أكّد رئيس لجنة الإعلام في حزب حركة “نداء تونس”، منجي الحرباوي، أن يوسف الشاهد يبقى ابن “نداء تونس” .

وشدّد الحرباوي في تصريح لـ”إرم نيوز” على أن يوسف الشاهد دخل في إشكالات سياسية وأخلاقية وأدبية مع حركة ” نداء تونس” ورئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، كان من المفترض أن لا تحدث.

وذكر أن هناك مساعي للعودة إلى نداء تونس، إضافة إلى وجود أطراف تحاول القيام بدور الوساطة بين النداء والشاهد لتحقيق مصالحة “ندائية- ندائية” .