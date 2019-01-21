تحطم مقاتلة تابعة للجيش المغربي

أعلن الجيش المغربي، يوم الإثنين، تحطم مقاتلة تابعة له، كانت تقوم بمهمة تدريب شمالي المملكة، جراء “عطب تقني”، دون وقوع ضحايا بشرية أو أضرار جانبية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية (الجيش)، في بيان: إن “طائرة مقاتلة من طراز ميراج إف 1، تابعة للقوات الملكية الجوية، تحطمت حوالي الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي”.

وأوضح البيان أن “المقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريب”، مشيرًا إلى أنها “تحطمت في منطقة تاونات شمالي البلاد؛ بسبب عطب تقني”.

ولفت إلى أن قائد الطائرة “تمكن من القفز منها ولم يصب بأي أذى”، دون الإشارة إلى وجود أي ركاب آخرين على متن المقاتلة.

ووفق المصدر نفسه، فإن “الحادث الذي وقع في منطقة غير مأهولة، لم يتسبب في أي أضرار جانبية”.