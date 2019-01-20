وفاة مصطفى الفيلالي أوّل وزير تونسي للزراعة بعد الاستقلال

توفّي مساء الأحد، الوزير التونسي الأسبق مصطفى الفيلالي عن عمر ناهز 97 عامًا.

و كان الفيلالي، عضوًا في الاتحاد العام التونسي للشغل، كما شغل منصب أوّل وزير للزراعة في تونس بعد الاستقلال عام 1956.

كما انتخب الفيلالي، عام 1956، عضوًا في المجلس القومي التأسيسي، الذي تولّى صياغة دستور الجمهورية التونسية المستقلة حديثًا عن فرنسا.

كما تولّى مصطفى الفيلالي، في السبعينات، منصب مدير الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي.

و تم اقتراح الفيلالي عام 2013 لتولي رئاسة الحكومة التونسية، خلال الحوار الوطني برعاية اتّحاد الشغل التونسي ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلا انّه رفض ذلك بسبب وضعه الصحّي.