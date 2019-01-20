السراج يقيل معيتيق من رئاسة “البريد والاتصالات”

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرارًا يقيل بموجبه نائبه في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، من رئاسة “الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات والمعلومات”.

وبحسب القرار الذي صدر يوم 17 الشهر الجاري، ونشره اليوم المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق الليبية، كلف السراج نفسه برئاسة الشركة وعضوية عدد 6 وزراء من حكومته.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة الليبية للبريد والاتصالات والمعلومات هي المسؤولة عن توفير خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت في ليبيا، وتعتبر القطاع الثاني الأكثر إيرادًا في ليبيا بعد النفط، وكان يرأسها قبل عام 2011 نجل القذافي الأكبر محمد القذافي.

يذكر أنّ 3 أعضاء من نواب السراج في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتحركون في إطار تحجيم دور السراج الذي وصفوه بـ المتفرد في العمل، والذي يجب أنّ يكون جماعيًا بحسب اتفاق الصخيرات الذي تشكل بموجبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.