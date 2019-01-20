بن فليس يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد 48 ساعة من قرار رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، “استدعاء هيئة الناخبين” وتحديده الاستحقاق الرئاسي في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال علي بن فليس في بيانٍ، وصل “إرم نيوز” نسخة منه: “وجهت في هذا اليوم، 20 يناير/ كانون الثاني، رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أعلمه من خلالها، بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “وأنا أقوم بهذا الإجراء المتعلق بسحب مطبوعات الاكتتاب الفردية، يجدر التوضيح أن مسألة المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها، سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة المركزية للحزب، وذلك طبقًا لقوانين الحزب والنظام الداخلي للجنة المركزية”.

وفي وقت سابق، ذكر بن فليس الذي يملك تجربتي 2004 و2014 في الترشح للانتخابات الرئاسية، أن “الانتخابات المقبلة فرصة تاريخية، لفتح حوارٍ جامعٍ للخروج بحل توافقي تدريجي سلمي، متفق عليه ينقذ الجزائر من الأزمة”.

وتعليقًا على إعلان بن فليس، قال مسؤول حكومي جزائري في حديث لـ”إرم نيوز” إن “بن فليس يعمد إلى تكتيك سياسي هدفه لفت الانتباه ورغبته في التفاهم مع جهات نافذة على أساس أنه قادر على إقناع المعارضة بالالتفاف وراءه”.

وفشل بن فليس في انتخابات سابقة خاضها أمام بوتفليقة، وغاب عن الواجهة فترة طويلة ثم عاد إليها من بوابة حزب “طلائع الحريات” الذي يتكون من وزراء وسفراء ومسؤولين بارزين سبق لهم تقلد مناصب مهمة بالدولة.

وعلاوة على رئاسته حزب طلائع الحريات، فإن بن فليس يعتبر من أبرز قادة “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، التي كانت تضم شخصيات جزائرية، وأحزابًا يسارية وقومية وإسلامية معارضة لنظام بوتفليقة ومطالبة بتنحيه عن السلطة.

لكن سياسيين بارزين انقلبوا على بن فليس، وانتقدوا تعاطيه مع مسألة الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر، بعد تشكيكهم في نواياه وعلاقته بالسلطة والنظام الحاكم الذي كان من أبرز قادته خلال السنوات الأولى لحكم عبدالعزيز بوتفليقة، مثلما تقول النائب نعيمة صالحي رئيسة حزب “العدل والبيان” المحافظ.