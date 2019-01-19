“نداء تونس” تحسم مرشّحها للانتخابات الرئاسية

بدأت حركة “نداء تونس“، الاستعداد للانتخابات الرئاسية و التشريعية، مشيرة إلى أنّ مؤسّسها الباجي قائد السبسي سيكون مرشحها للاستحقاق الرئاسي المرتقب.

و قال فوزي اللومي القيادي بحركة “نداء تونس”، خلال مداخلته في المؤتمر الجهوي لإعداد المؤتمر الانتخابي للحركة، إّن الباجي قائد السبسي هو مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا اللومي هياكل الحركة، إلى التركيز- فور انتهاء المؤتمر الوطني- ل”نداء تونس، على الاستعداد للانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة.

بدوره، أكد القيادي البارز بحركة “نداء تونس” ناجي جلول، أن الحركة بصدد مراجعة خطها السياسي الذي لن يبنى على معارضة حركة النهضة، بل سيبلور الهوية الوطنية للحزب ليواصل بلورة مقومات الحركة الوطنية التونسية، ويعمل على صورة السيادة الوطنية والسيادة الاقتصادية،حسب قوله.

و شدّد جلول، على أنّ الحركة ستكون حركة وسطية اجتماعية لا تتقاطع مع التوجّه الليبرالي أو اليساري، وستعمل على إفراز قيادة تعكس الزخم الذي تعيشه.

واعتبر جلول أنّ حركة “نداء تونس” ستضع قاعدة جديدة للتحالفات، مشددا على أنّ المؤتمر المقبل ل”نداء تونس” سيفرز قيادات حقيقية.

وقال عضو لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب “نداء تونس” بوجمعة الرميلي، في تصريح سابق لـ”إرم نيوز” إن المؤتمر المرتقب سيكون “خطوة أولى نحو إعادة إحياء المشروع السياسي الذي أسسه السبسي”.

وتأمل قيادات حركة نداء تونس بإعادة إحياء الحزب مع الانفتاح على أحزاب سياسية أخرى تلتقي مع “نداء تونس” في التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية، حسب الرميلي.

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وستعمل لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي التي يترأسها القيادي في الحزب رضا شرف الدين، على إقناع الشخصيات المستقيلة من “نداء تونس” بالمشاركة في المؤتمر المرتقب.

ويعدّ المؤتمر الانتخابي لحركة “نداء تونس”، أحد أبرز المطالب التي نادت بها قيادات الحزب قبل انشقاقها وتأسيسها أحزابًا أخرى، بسبب ما اعتبروه “انفرادًا” من قبل المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، في اتخاذ القرارات.

ويدعم الرئيس الباجي قائد السبسي، فكرة التعجيل بعقد “مؤتمر انتخابي ديمقراطي” يتم ضمنه انتخاب قيادة جديدة تلتف حولها كل الشخصيات المنتمية للحزب.

و تسعى قيادات حركة “نداء تونس”، إلى عقد أول مؤتمر انتخابي للحزب الشهر المقبل، بهدف “إحياء” الحزب الذي أسسه الباجي قائد السيسي، قبل أن تضربه في الآونة الأخيرة عاصفة استقالات وانقسامات بسبب الموقف من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وحدّد حزب نداء تونس، موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب قبل نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل، حيث شكل لجنة تشرف على إعداد المؤتمر المرتقب.

وسيعقد المؤتمر بعد مرور حوالي 7 أعوام على إعلان تأسيس حزب “نداء تونس”، في يونيو/ حزيران 2012، من قبل الباجي قائد السبسي.