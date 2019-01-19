الأمين العام المساعد لـ”الناتو”: ليس لدينا قوات في ليبيا وتدخلنا هناك كانت له أخطاؤه

نفى الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي “الناتو“، جيمس أباتوراي، وجود أي قوات للحلف في ليبيا.

وقال أباتوراي خلال مقابلة مع موقع “الصباح نيوز” الإخباري التونسي:”هناك محادثات سابقة -لم يحدد زمنها- مع مسؤولين ليبيين، لم يفصح عن هوياتهم، بخصوص مساعدة الحلف لليبيا في بناء وزارة دفاع وجيش متطورين”، إلا أنه استدرك:”لا وجود لأي اتفاق تم بهذا الخصوص حتى الآن”.

وأبدى أباتوراي، تفهمه لما يتداوله الرأي العام العربي والإسلامي بخصوص ارتباط الحلف بكثير من المآسي.

وأكد أهمية أن يذكر الرأي العام في ليبيا وخارجها أن تدخل “الناتو” في ليبيا كانت له “أخطاؤه”، مشددًا على أن هذا “التدخل كان بناءً على دعوة من الأمم المتحدة”.

وأقرَّ أباتوراي بأن تدخل “الناتو” كان من المفترض أن يكون بصورة أفضل، محمّلًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، نصيبًا مما حدث في ليبيا.

واعتبر المسؤول في “الناتو”، أنه “كان من الممكن أن تُتخذ خطوات من قِبل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بعد التدخل العسكري في ليبيا، حتى لا تحل بليبيا الفوضى الحالية، وتكاثر الجماعات المسلحة داخل البلاد”.