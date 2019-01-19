ابنة عم ملك المغرب تشارك بوقفة احتجاجية (صورة)

قالت صحيفة “الأيام 24” المغربية، اليوم السبت، إن الأميرة “للا زينب” ابنة عم العاهل المغربي محمد السادس، شاركت بوقفة احتجاجية مع سكان حي “إقامة الزرقاء” في مدينة “الهرهورة” القريبة من العاصمة الرباط.

وذكرت الصحيفة أن الوقفة نُظّمت، منتصف الأسبوع المنصرم، وكان الهدف منها الاحتجاج ضد قرار بالترخيص لإحدى الشركات العقارية المعروفة بربط مياه الأمطار غير المعالجة بشاطئ “سهب الذهب”.

وتسود مخاوف من أن تكون هذه القنوات مرتبطة في الأصل بشبكة الصرف الصحي، خاصة أن مدينة “الهرهورة” لا تتوافر فيها شبكة لتطهير المياه”.

وتسبب خروج الأميرة، الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، بحالة استنفار وسط الجهات الأمنية، وتقدَّم باشا المدينة بوعد للأميرة بوقف تلك الأشغال.