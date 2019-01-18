“النواب الألماني” يصوت لصالح رفض طلبات اللجوء من المغرب العربي وجورجيا

صوت مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة، لصالح رفض طلبات اللجوء من بعض دول المغرب العربي، وهي تونس والمغرب والجزائر وكذلك جورجيا، بعدما صنفها باعتبارها “دولًا آمنة”.

غير أن الإجراء مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات، الذي يمثل المجلس الأعلى للبرلمان، حيث قال حزب الخضر المعارض إنه سيعرقله.

ويحظى الإجراء بدعم وزير الداخلية هورست زيهوفر منذ فترة طويلة، ويأتي في إطار حملة على الهجرة، بعد تحول سياسي في ألمانيا صوب اليمين.

وقال أعضاء حزب الخضر، الذين لم تمنعهم معارضتهم لسلسلة من الإجراءات الرامية لتشديد سياسة اللجوء الألمانية من تحقيق مكاسب في الانتخابات الإقليمية، إنهم سيعرقلون القرار مثلما فعلوا بعد تصويت مماثل في المجلس العام الماضي.

ومن شأن إعلان أن تونس والمغرب والجزائر وجورجيا دول آمنة، أن يسهل رفض طلبات اللجوء منها.