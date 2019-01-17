المغرب: أحبطنا نحو 89 ألف محاولة هجرة غير شرعية في 2018‎

كشف تقرير رسمي صادر عن “المرصد الوطني للهجرة” في المغرب، أن السلطات المغربية أحبطت خلال عام 2018، 88 ألفًا و761 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل المملكة.

وقال بيان صادر عن المرصد التابع لوزارة الداخلية المغربية، مساء الخميس، إن هناك “ارتفاعاً في عدد المهاجرين غير الشرعيين بسبب الظروف التي يعرفها المحيط الإقليمي للبلاد”، موضحًا أن نسبة هذا الارتفاع بلغت 37% مقارنة مع العام 2017.

وأضاف البيان أنه “تم تفكيك 229 شبكة تهريب خلال العام 2018، كما تم إنقاذ 29 ألفًا و715 مهاجرًا في عرض البحر، في حين اختار 5608 مهاجرًا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية”.

وبحسب المرصد، تعتزم السلطات المغربية “اتخاذ مجموعة من الخطوات لتفعيل توصيات الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للهجرات”.

وقبل أشهر قرر الاتحاد الأوروبي منح مساعدات مادية للمغرب، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعدما طالبت المملكة بمعدات تبلغ قيمتها 60 مليون يورو لهذا الغرض.