اتّحاد “الشغل” التونسي يرفض اقتراحًا “للنهضة” حول إطلاق حوار وطني شامل‎

رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، اقتراحًا قدّمته حركة النهضة الإسلامية يتعلّق بدعوة الاتحاد وبقية الأحزاب والقوى السياسية التونسية إلى حوار وطني شامل.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن نور الدين الطبوبي تشديده على حقّ أعوان الوظيفة العمومية في تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكّدًا أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي ستعقد بعد يوم غد السبت ستتخذ قرارات تصعيدية.

وأضاف أن الاتحاد لن يذهب إلى أي حوار وطني، ويرفض دعوات الأحزاب إلى ذلك بصفة قاطعة، وبوصلته واضحة، لأنّ مطالبه لا تستحق الحوار مع الأحزاب بل مع الحكومة نفسها الملزمة بإيجاد الحلول.

وقال الطبوبي: “هذا الحوار كان من المفترض أن يفتحه السياسيون لكنّهم منشغلون بالبحث عن الكراسي، وإنهاء أزمة تونس لا يتطلّب سياسة غالب ومغلوب”.

وشدد على أن الهيئة الإدارية التي ستُعقد السبت مخوّلة قانونًا تحديد الأشكال التصعيدية المقبلة.

ووجَّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في وقت سابق اليوم الخميس، خطابه للحكومة، قائلًا: “سأقول لهذه الحكومة التي استهانت بأبناء الشعب، نحن لا نساوم والشعب يريد السيادة الوطنية”.

وتابع، خلال الكلمة التي ألقاها بساحة محمد علي: “لولا الشعبُ التونسي لما كنتم اليوم في الحكم”.

وشدَّد الطبوبي على أن المعركة مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها، مضيفًا نحن “ثابتون لكل الخيارات وصامدون ولن نخذل أبناء شعبنا أبدًا”.

وكان نائب رئيس حركة “النهضة” الإسلامية، عبد الفتاح مورو، قد دعا إلى فتح حوار وطني “قائم على مبدأ التوازن بين القدرات والإمكانات ولا يقتصر على الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وإنّما يشمل كافّة الأطراف وبشكل خاص إحداث مؤسسات حوارية اقتصادية واجتماعية”، وفق تقديره.