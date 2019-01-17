المشاركون في الإضراب العام يتجهون لمقر الحكومة التونسية (فيديو)

اتسعت رقعة احتجاجات المشاركين في الإضراب العام في تونس، لتقترب إلى مقر الحكومة التونسية، وسط مخاوف من وقوع صدامات مع قوات الأمن.

وتوجّه المحتجون إلى “ساحة القصبة ” المحيطة بقصر الحكومة، بعد أن تجمعوا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، في ساحة محمد علي بقلب العاصمة التونسية، ثم توجهوا في مسيرة ضمّت الآلاف إلى شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس .

وامتدت الاحتجاجات حتى قصر الحكومة التونسية، بعد أن رفع المتظاهرون المشاركون في الإضراب العام، شعارات تُطالب بإسقاط حكومة يوسف الشاهد .

وبالتزامن مع المسيرات التي انتظمت في العاصمة تونس، خرجت الاحتجاجات في مختلف المحافظات التونسية .

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق الإضراب العام الذي قرّره الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة التونسية.

ويطالب اتحاد الشغل برفع أجور العاملين في الوظيفة العمومية في تونس، في حين تؤكّد الحكومة التونسية أنها غير قادرة على تلبية طلبات اتحاد الشغل، بسبب ما تعانيه البلاد من صعوبات مالية .

ووجَّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خطابه للحكومة، قائلًا: “أقول لهذه الحكومة التي استهانت بأبناء الشعب، نحن لا نساوم والشعب يريد السيادة الوطنية”.

وتابع، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم بساحة محمد علي بحضور آلاف المشاركين في الإضراب العام: “لولا الشعبُ التونسي لما كنتم اليوم في الحكم”.

وشدَّد الطبوبي على أن المعركة مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها، مضيفًا: “نحن ثابتون لكل الخيارات وصامدون ولن نخذل أبناء شعبنا أبدًا”.