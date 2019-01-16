بعد مفاوضات عسيرة.. البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الفلاحي مع المغرب‎

أنهى المغرب والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما الشاقة بشأن تجديد الاتفاق الفلاحي “المثير للجدل” وذلك وسط خلافات قانونية بشأن الصحراء الغربية بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وصادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأكد البرلمان الأوروبي أن هذا الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه بـ 444 صوتًا، “خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المغربية إن مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، يؤكد أن “أي اتفاق يغطي الصحراء لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.

وأبرزت في بيان لها، أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من إقليم الصحراء الغربية، التي تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.

ولعبت جبهة “البوليساريو” خلال فترة المفاوضات بورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المتنازع عليها لعرقلة هذا الاتفاق، وراهنت بقوة على تعثر توقيع المغرب لاتفاق فلاحي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واستثناء الصحراء الغربية من هذا الاتفاق والذي تصفه الرباط بـ”الهام”.