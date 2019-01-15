موقف بنكيران من الحجاب قبل وبعد “فضيحة أمينة” يظهر تغير مواقف “إخوان المغرب”‎

أظهر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، تغير خطابه “الإسلامي” في قضايا هزَّت أركان حزبه الإخواني خلال الأيام الأخيرة.

بنكيران كان يعلق على قضية القيادية البارزة في حزبه أمينة ماء العينين، التي تسربت لها صور مثيرة للجدل، تظهر فيها دون حجاب، وبلباس يتنافى ومبادئ الحزب الدينية.

وفي محاولة لتصحيح زلته بعدما انتقد ماء العينين أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت، وتوجيه سهام النقد لها على إثر فضيحة “صور باريس”، عاد بنكيران ليبرر موقفه بالقول إن مسربي صور أمينة “مغرضون” ويستهدفون ألمع سياسية في المغرب.

وعاد بنكيران ليؤكد أن نزع ماء العينين للحجاب يدخل ضمن حريتها الشخصية، وأوضح أنه لا يدافع عن الحرية الفردية كما يدافع عن ذلك البعض، بل يدافع عنها من منطلق ديني؛ لأن لباس المرأة في الإسلام – حسب قوله- “ليس فيه مساءلة شرعية.. وهو أمر بينها وبين خالقها”.

لترد مصورة انتقدت تناقض بنكيران.