المغرب.. حادث سير يضع النائبة الإسلامية أمينة ماء العينين في مأزق جديد

نشرت مواقع مغربية ، صورا للنائبة البرلمانية القيادية في حزب العدالة و التنمية أمينة ماء العينين ، بعد تعرضها لحادثة سير في الرباط ، حددوا زمنها في مساء الاثنين، وبرفقتها صديقها اليساري جواد بنعيسى، حيث خرجت من سيارتها غاضبة ، بعدما ضربها سائق آخر من الخلف محدثا خسائر مادية.

القيادية الإسلامية التي أثارت صورها بدون حجاب في باريس ، ضجة كبيرة في الصحافة ومواقع التواصل المغربية ، وتسببت في إحراج كبير للحزب.

الحادثة التي عرضت أستاذة الفلسفة لهجوم كبير حتى من قياديات حزبها، سيكون لها وقع مؤثر لأنها وقعت في وقت كانت غائبة فيه عن جلسة البرلمان المنعقدة مساء الاثنين “لدواعي صحية”، وكان من المقرر أن ترأسها بصفتها نائبة لرئيس مجلس النواب ، ومن جهة ثانية لأنها كانت برفقة شخص تحوم الشائعات عن علاقتها به، في حالة خلوة دون أن تجمعهما علاقة شرعية ، كما أنها سيدة ما تزال قانونيا في عداد المتزوجات.

فالرجل هو عضو سابق في حزب الاتحاد الاشتراكي ، وطليق زينب الغزوي مؤسسة حركة “مالي” المثيرة للجدل ، لدفاعها عن المثليين و الإفطار في رمضان و الإجهاض.

وكانت أمينة ماء العينين رفقة عائلة جواد بنعيسى في رحلة باريس حسب الصور التي نشرت، كما انه تجند للدفاع عنها بعد انتشار صورها بدون حجاب.