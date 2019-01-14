فلة الجزائرية تفاجئ جمهورها بارتدائها الحجاب وتردد الأذان بلهجتها (فيديو)

ظهرت الفنانة الجزائرية فلة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مرتدية الحجاب، ولم يكتف الأمر إلى هذا، وسط انتقادات لاذعة بسبب عدم مناسبة تقليم أظافرها للحجاب التي ارتدته.

وفاجأت الفنانة الجزائرية، جمهورها ومتابعيها، برفعها الأذان بلهجتها الجزائرية، وذلك للمرة الأولى في حياتها، حيث لم تقم بهذا الأمر من قبل طيلة حياتها، وقصدت ظهورها بالحجاب حتى لا تتعرض للانتقادات وهي ترفع الأذان المقدس.

وتلقت فلة انتقادات لاذعة اجتاحت عليها رغم أن ترديدها للأذان لم يختلف فيه كلمات الأذان عن أي دولة أخرى، إلا أن وصلة سخرية أطلقها متابعو “فلة”، بجانب أن شكل طلاء أظافر يديها لا يلائم الطقوس الدينية التي تؤديها.

وجدير بالذكر أن الفنانة الجزائرية فلة، كانت قد أنهت خلال فترة قريبة، كافة خلافاتها مع الفنانة التونسية لطيفة، والتي استمرت لمدة 7 سنوات.

وذكرت فلة في تصريحات سابقة لها، أنه بعد سنوات الخلاف بينها وبين لطيفة، لم يتدخل للصلح بينهما سوى النجمة اللبنانية هيفا وهبي التي نجحت في جمعهما أخيرًا.