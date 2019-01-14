المغرب يحقق في تورّط سفيره في غانا بالتحرش الجنسي

كلفت وزارة الشؤون الخارجية في المغرب لجنة مركزية للتحقيق في الشكوى المقدمة ضد سفير المملكة في غانا، المتهم بالتحرش الجنسي بسيدة تعمل مساعدة محلية له في السفارة.

وتوجه وفد مغربي إلى العاصمة الغانية أكرا للوقوف على ملابسات الشكوى، حيث تتهم سيدة تدعى “جميماه فلينتوود برايس” السفير محمد فرحات باستغلالها خلال غياب سكرتيرته الخاصة، والتحرش جنسيًا بها.

وتدعي السيدة بأن السفير “طلب منها إحضار القهوة، ثم بدأ يغازلها ويلمس مناطق من جسمها، كما قدم لها إغراءات من قبيل قضاء فترة تدريب لمدة شهر، في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط”.

وقالت إنها “تعرضت للتحرش من قبل المسؤول مرتين، يومي 11 و 20 ديسمبر الماضي، مما دفعها إلى تقديم استقالتها”.

وناشدت “برايس” وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط من أجل التحرك لوقف مثل تلك الممارسات، التي تتعرض لها سيدات أخريات ممن يعملن أو سيلتحقن بالسفارة.

وعيّن محمد فرحات سفيرًا للمغرب بجمهورية غانا في أبريل 2018، وكان شغل عدة مناصب مهمة في وزارة الخارجية، أبرزها رئيس قسم المعارض بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي، ورئيس قسم نزع السلاح بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تقلد مسؤوليات مهمة خارج المملكة، في إفريقيا الوسطى والصين وفرنسا.