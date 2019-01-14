في ذكراها الثامنة.. التونسيون غير سعداء بالثورة (فيديو إرم)

مع حلول الذكرى الثامنة على اندلاع الثورة التونسية، يبدو أن التونسيّين غير سعداء بما آلت إليه الأوضاع، في البلد الذي أسقط رئيسه زين العابدين بن علي، في الـ14 يناير من عام 2011، الذي يصادف اليوم الإثنين.

وعبّر كثير من التونسيّين الذين حاورتهم “إرم نيوز” عن خيبتهم من الثورة التي خرج الشعب قبل ثماني سنوات إلى الشوارع لتأييدها، لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومثلت المؤشرات السلبية التي ميّزت الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، نقطة أساسية في تقييم الشارع التونسي لمرحلة ما بعد الثورة، وإسقاط نظام الرئيس بن علي.