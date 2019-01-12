مصادر: مغربيان ضمن ضحايا انفجار باريس

أصيب مواطنان مغربيان بجروح في الانفجار الذي وقع، اليوم السبت، في مخبز بالدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة المغرب العربي للأنباء، (الوكالة الرسمية للمغرب)، أنّ “المغربيين الجريحين اللذين كانا يتواجدان في زيارة سياحية لباريس نُقلا إلى المستشفى الجامعي (بيتيي سال بيتريير)، حيث سيخضع أحدهما لعملية جراحية على اليد”.

وقالت إنّ “حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق”.

يذكر أنّ المواطنين المغربيين اللذين كان أحدهما برفقة زوجته وطفله، كانا ينزلان بفندق قبالة موقع الانفجار.

وقبل ساعات، قالت السلطات الفرنسية: إنّ أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 50؛ جراء انفجار قوي ناجم عن تسرب غاز دمر الطابق السفلي بمبنى في المنطقة التجارية بوسط باريس، اليوم السبت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير للصحفيين: إنّ “اثنين من المدنيين واثنين من رجال الإطفاء لقوا حتفهم متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها في الانفجار”.

ووقع الانفجار “بينما كان الناس في الشارع ورجال الإطفاء داخل المبنى”، وفق كاستانير.

والمبنى الذي وقع فيه الحادث، قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، متواجد في شارع سياحي في وسط باريس قريب من متحف غريفان.

وامتلأ الشارع بالزجاج المهشم والركام، وتحطّمت واجهات المحلات والأبنية المحيطة، كما انقلبت سيارات أو دُمرت كليًا.