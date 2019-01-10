في جولة الإعادة.. الحزب الحاكم يفوز بمقعد تلمسان بمجلس الأمة الجزائري

أعلن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، يوم الخميس، فوزه بمقعد ولاية تلمسان في جولة الإعادة الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لـ”مجلس الأمة” (الغرفة الثانية للبرلمان)، مما يرفع عدد مقاعده إلى 32 من إجمالي 48 تم التنافس عليها.

ووفق بيان للحزب، فإن مرشحه بالولاية بخشي محمد، فاز بأغلبية ساحقة أمام منافسه الوحيد، وهو عبدو بودلال، عن التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى).

وفي وقت سابق، ألغى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ”مجلس الأمة” (الغرفة الثانية للبرلمان) بتلمسان، والتي أعلن فيها فوز مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، وأمر بإعادتها بسبب “تجاوزات” شابتها.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرت انتخابات التجديد النصفي لـ”مجلس الأمة”، وأظهرت نتائجها النهائية فوز حزب جبهة التحرير الوطني، بأغلبية 31 مقعدًا (بدون تلمسان)، من بين 48 جرى التنافس عليها.

ويلي الحزب الحاكم في الترتيب حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء) بـ 10 مقاعد.

وتتوزع بقية المقاعد بين “جبهة القوى الاشتراكية” بمقعدين، و”جبهة المستقبل” بمقعد واحد، و”تجمع أمل الجزائر” بمقعد واحد، والمستقلين بمقعدين.

ويضم “مجلس الأمة” 144 عضوًا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الأخير (44).

وتُجرى كل ثلاث سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، وهم 72 عضوًا (48 من المنتخبين و24 من حصة رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح أن يكون منتخبًا، سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي.

وذكرت مصادر مطلعة أن جلسة تنصيب الأعضاء الجدد ستكون يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعيين الرئيس لحصته من 24 عضوًا، يليها انتخاب رئيس للهيئة.

وتم إنشاء “مجلس الأمة” بموجب تعديل دستوري عام 1996، وهو الغرفة الثانية للبرلمان وصلاحياته التشريعية محدودة، وتسيطر عليه الموالاة منذ تأسيسه.

ووفقًا لخبراء، فإن الهدف الرئيس لإنشاء هذا المجلس هو تعطيل أي قانون ترفضه الحكومة تصدره الغرفة النيابية الأولى، في حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.