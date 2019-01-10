السلطات الليبية تفرج عن جلاد سجن “بوسليم”

أفرجت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، عن العميد ميلاد سالم ميلاد دامان، الشهير بلقب جلاد “سجن بوسليم” في عهد الرئيس الأسبق معمر القذافي.

وقالت مواقع محلية إن الإفراج عن “دامان” جاء لأسباب إنسانية بعد تدهور حالته الصحية، وكذلك استجابة لمطالب حكماء قبيلة المقارحة بالجنوب الليبي للإفراج عنه وعن منصور ضو، رئيس جهاز الأمن المُكلّف بحماية معمر القذافي.

وامضي “دامان” أكثر من 7 سنوات في سجن الكلية الجوية بمصراته، بعد عملية اختطاف تعرض لها في العاصمة التونسية مطلع العام 2012، وأطلق سراحه ضمن صفقة عقدها المجلس الوطني الانتقالي مع السلطات التونسية لتسليم دامان والبغدادي المحمودي وعدد من كبار الشخصيات في عهد النظام السابق للدولة الليبية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية في طرابلس العام 2015 حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق “دامان” إلى جانب سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي وبوزيد دورده ومنصور ضو وعبدالحميد منذر مختار الغني وعمار وعويدات الغندور، قبل أن يصدر مجلس النواب قانون العفو العام.