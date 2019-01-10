عقب تحذيرات أمريكية.. الجيش التونسي يرفع درجة التأهب على الحدود مع ليبيا

رفعت الأجهزة العسكرية والأمنية التونسية من حالة التأهب، على طول حدودها مع الجارة ليبيا، عقب تحذيرات أمريكية من وجود مخططات إرهابية محتملة في تونس، وإمكانية تسلل عناصر متطرفة من ليبيا إلى الأراضي التونسية.

وذكرت مصادر أمنية تونسية، أن “اعترافات بعض الإرهابيين كشفت عن وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل مجموعة إرهابية تطلق على نفسها (أحرار الجنوب)”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “العناصر الإرهابية تسعى إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات من ليبيا إلى تونس”، في إشارة كذلك إلى خطط تركية لدعم الميليشيات بشحنات من السلاح.

وتأتي هذه التطورات الأمنية، بعد تحذيرات أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، قبل يومين، دعت خلالها رعاياها الموجودين في تونس إلى عدم الاقتراب من الحدود التونسية مع ليبيا، بسبب زيادة خطر الهجمات الإرهابية المحتملة.

وتضمنت التحذيرات، التي جاءت في بيان نشر على الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، أسماء المناطق المعنية وفي مقدمتها الشريط الحدودي مع ليبيا على امتداد 30 كم جنوب البلاد، إلى جانب المنطقة العسكرية المغلقة في الصحراء الجنوبية لمنطقة رمادة من ولاية تطاوين.

وتشير المعلومات الواردة في البيان الأمريكي، إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة في تونس، ما يستدعي مزيدًا من اليقظة.

وقام وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، بزيارة ميدانية، إلى القاعدة العسكرية في منطقة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين بالوسط الغربي؛ للاطلاع على جاهزية القوات العسكرية، مؤكدًا “على يقظة الوحدات العسكرية لمواجهة أي خطر محتمل”.