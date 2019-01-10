المغرب يوضح حقيقة تدخل جيشه لإفشال انقلاب الغابون

نفى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أي تدخل للجيش المغربي لإفشال محاولة الانقلاب التي جرت في الغابون هذا الأسبوع.

وقال بوريطة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “الأخبار التي راجت حول المشاركة المفترضة لعناصر عسكرية مغربية في إعادة الاستقرار وحماية نظام علي بونغو أونديمبا وإفشال محاولة الانقلاب ضده عارية من الصحة تمامًا”، مؤكدًا عدم وجود أي “تشكيلات عسكرية مغربية” في الغابون.

وكانت عناصر عسكرية في الغابون أعلنت الإثنين الماضي، تشكيل “مجلس وطني للإصلاح” في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية، وسط سماع طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة.

وتعرض رئيس الغابون علي بونغو لجلطة دماغية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أثناء تواجده بالسعودية حيث تلقى العلاج قبل أن ينتقل إلى المغرب لبدء فترة نقاهة صحية.

وظهر بونغو الإثنين الماضي في شريط مصور سجل في الرباط، وبثته وسائل الإعلام الغابونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في رسالته التي بثها بمناسبة حلول السنة الجديدة: “صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحيانًا في الحياة”.